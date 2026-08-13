Травис Келси за първи път говори за сватбата си с Тейлър Суифт

Състезателят по американски футбол Травис Келси за първи път публично говори за сватбата си с мегазвездата на поп музиката Тейлър Суифт, определяйки я като "най-хубавата нощ в моя живот".

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Той отговаря на журналистически въпроси в Мисури, където отборът му "Канзас Сити Чийфс" се подготвя за новия сезон в американската Национална футболна лига, започващ през септември, отбелязва Ройтерс.

"Сватбата беше най-хубавата нощ в живота ми и съм благодарен на всички, които дойдоха, за да празнуват и да се забавляват заедно с нас", каза Келси. Той добави, че това е била "луда нощ" с празненства.

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Спортистът и певицата, които са на 36 години, сключиха брак на 3 юли в нюйоркската зала "Медисън скуер гардън" в присъствието на около 1000 гости. Сред тях бяха известни личности като Том Круз, Брад Пит, Дженифър Лопес, Том Брейди, както и много от съотборниците на Келси. Комикът Адам Сандлър беше водещ на церемонията.

"Хубаво се получи да сбъдна детската си мечта и да бъда в тази зала, която е меката на всички спортни зали, и да мога да се оженя там“, каза Келси. "Можем да благодарим на собствениците на "Медисън скуер гардън", че ни предоставиха възможността да направим това, като знаеха, че искахме частно парти и всичко останало. Беше перфектно", каза той.

Травис Келси също така изрази задоволство от климатичната инсталация в залата. "Това беше най-хубавата част", каза още той.

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Източник: БТА