Звездата от "Офисът" Луси Дейвис: Болна съм от нелечим рак

Актрисата Луси Дейвис, позната с ролята на Доун Тинсли в британския сериал "Офисът", разкри, че преди година и половина е била диагностицирана с рак на гърдата в четвърти стадий, който се е разпространил в костите, съобщи Independent.

53-годишната Дейвис, дъщеря на комика Джаспър Карът, съобщи за заболяването в публикация в Instagram. Тя уточни, че метастазите са засегнали гръбначния стълб, дясното бедро и ребрата ѝ.

"Ракът е нелечим и вече е твърде късно за химиотерапия", написа актрисата.

Дейвис разказа, че първоначално е усетила малка твърда зона в гърдата, която дори не е възприела като бучка. Тя призова хората да не пренебрегват необичайни промени и да се консултират с лекар.

Актрисата призна, че болките понякога са силни и продължителното стоене права или ходенето са трудни за нея. Понякога използва инвалидна количка.

Хуморът е един от най-важните начини, по които се справя със ситуацията. Тя е помолила близките си да се шегуват с нея "колкото е възможно повече" и най-вече да не се отнасят към нея като към "болен човек".

"Няма нищо, което да ви кара да се чувствате по-зле, от това да бъдете третирани така, сякаш сте зле", сподели Дейвис.

Тя заяви, че не се страхува от това, което предстои, и е приела ситуацията със спокойствие. Актрисата възнамерява да продължи работата си в защита на правата на животните и иска да продължи да се снима, тъй като определя актьорството като една от "най-големите радости" в живота си.

Дейвис, която участва и във филма "Жената чудо", публикува и видео, на което бие камбаната, с която в много онкологични центрове пациентите отбелязват края на лечението си.

"Удари тази камбана три пъти. Това е ясен знак, че лечението ми приключи, пътят е изминат и продължавам напред", казва актрисата, цитирайки традиционното стихотворение, произнасяно при церемонията.

Източник: БГНЕС