Съдят Селена Гомес за измама, свързана със стартъп компания

Инвеститори са завели дело срещу Селена Гомес, твърдейки, че актрисата и певица е извършила измама, като не е изпълнила задълженията си за създаването и популяризирането на своя стартъп в сферата на психичното здраве, предаде "Ройтерс".

За какво точно съдят Селена Гомес

Ищците са инвестирали близо 1,2 милиона долара в компанията Wondermind Global, създаден през 2021 г. с цел да помага на потребителите да подобрят своята "психическа устойчивост", се посочва в исковата молба, подадена във федералния съд в Делауеър.

Още: Поставиха ми грешна диагноза: Селена Гомес не се срамува от проблемите с психичното здраве

Инвеститорите твърдят, че са били уведомени, че Гомес - една от най-големите знаменитости в социалните медии с над 500 милиона последователи, ще участва активно в изграждането на компанията като ръководител на отдел "Маркетинг". Те казват още, че Гомес и други ръководители на стартъпа не са изпълнили поетите ангажименти, включително създаването на мобилно приложение.

"Гомес уж подписала договор, който я задължаваше да изпълни поетите ангажименти, а след това го пренебрегна", се посочва в съдебния иск.

"Всъщност не се подготвяше никакъв реален бизнес проект, камо ли пък доходоносен", допълват ищците, като отбелязват, че компанията не е изпълнила "дори най-елементарните си задължения, като например своевременното изплащане на възнагражденията на служителите и разплащането с доставчиците".

Представител на Гомес не е отговорил веднага на искането за коментар.

В исковата молба се твърди, че ищците не са знаели за проблемите на компанията, докато през септември 2025 г. те не са били описани подробно в онлайн новина.

Чрез съда ищците ще търсят възвръщане на инвестициите си и покриване на съдебните разноски.

Селена Гомес без грим: Отговор на неудобен въпрос развесели феновете (ВИДЕО)

Източник: БТА