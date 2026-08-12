Вижте изумителната физическа промяна на Иван Христов (СНИМКИ + ВИДЕО)

Иван Христов е поредното доказателство, че с желание и постоянни усилия всичко е възможно. Популярният продуцент и неговият треньор Ванко споделиха снимки "преди и след", показващи невероятната физическа трансформация, която той е постигнал за две години.

На първия кадър Иван позира на плажа и с гордост демонстрира атлетичната си фигура, докато на втория кадър се вижда как е изглеждал, преди да се отдаде на усилени тренировки и здравословно хранене.

Разбираемо, те събраха много харесвания и положителни коментари, като се появиха и такива, които се усъмниха, че снимките са направени с помощта на изкуствен интелект. За да ги опровергаят, по-късно Иван и Ванко споделиха видео, в което показват как точно тренират.

"Това не е AI. Не е Photoshop. Това е труд, постоянство и упоритост."

Една по-добра версия на себе си - без алкохол

През 2024 година Иван Христов призна, че е имал сериозен проблем с алкохола и с него си е създавал фиктивна реалност, за да се справя по-лесно с действителното ежедневие.

"През по-голямата част от живота ми между 29 и 31 годишна възраст почти нямаше ден, в който аз да съм бил напълно трезвен. Пиех от сутринта. Ставах всеки ден в 7 и веднага изпивах едно. После второ преди да се изкъпя. И трето, докато се оправям за излизане. Бях на 3 уискита преди 9 сутринта. Шофьорът ми ме взимаше и ме возеше в офиса. Там продължавах с бира и вино. Държах се сравнително адекватен до около 20 часа, когато завършваше записът на всекидневното предаване което правихме тогава. След записа ставаше страшно! Съвсем целенасочено изпивах огромни количества концентрат за кратко време с едничкото желание да избягам. Да се махна. Това неусетно се превърна в тотално пристрастяване", сподели продуцентът тогава.

Научете ТУК как е успял да се пребори със зависимостта си и да започне един по-здравословен начин на живот.