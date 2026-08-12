Потвърдено: Петър Дочев и Александра Фейгин са двойка (СНИМКИ)

Преди известно време се появиха слухове, че Петър Дочев и Александра Фейгин са двойка. Е, това вече е потвърдено, след като и двамата споделиха снимки от общата си романтична почивка в социалните мрежи. Водещият на "Преди обед" и фигуристката много деликатно показаха, че са заедно, без да разкриват повече подробности за връзката си.

Как Дочев и Фейгин потвърдиха, че са влюбени

Преди броени часове чаровният актьор и водещ качи албум със снимки в Instagram, като на един от кадрите дългокоса блондинка седи на терасата и се взира в красивата гледка. На друг кадър пък са запечатани сенките на две фигури, хванати за ръце.

"Правя всичко възможно да забравя Ню Йорк. I'm doing everything I can to forget New York. Unsuccessfully. П.С: Скараха ми се, че лятото свърши, а нямам снимки", написа Дочев, който най-вероятно релаксира с красивата Фейгин на гръцкия остров Санторини.

Шампионката по кънки на лед също използва Instagram, за да се похвали, че се намира на прекрасно място и то в компанията на специален човек. Макар да не показва точно с кого е, за никого вече не е тайна, че именно Петър я придружава, тъй като снимките са заснети на едно и също място.

Припомняме, че преди време Дочев се разделили с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно в продължение на 8 години. В сърцето му вече се е настанила младата фигуристка Александра Фейгин, с която се запознаха по време на гостуване ѝ в предаването "Преди обед". Двамата си партнират и в няколко проекта, включително рекламни фотосесии и спектакъла "Кораб в сърцето", където ледът среща театъра в спектакъл–магия, вдъхновен от стихове и спомени на поета Христо Фотев.