След 7 години: Брад Пит отново пие алкохол, мислел и за самоубийство

Брад Пит разкри, че отново е започнал да пие алкохол, след като в продължение на седем години се е въздържал напълно. Припомяме, че звездата от "Имало едно време в Холивуд" се отказа от алкохола през 2016 г. и впоследствие говори открито за процеса на възстановяването си. В ново интервю за "Ескуайър" обаче Пит призна, че е започнал отново да пие.

Сед като предлага чаша вино на интервюиращия го журналист, актьорът казва: "Бях трезвен в продължение на седем години. След това отново започнах да пия". По думите му сега употребява алкохол "по-умерено" в сравнение с миналото, но признава, че на няколко пъти е надценил способността си да контролира количеството.

"Няколко пъти станах прекалено самоуверен и си казах: "Да, не, това не е добре за мен", сподели Пит. "Мога да изпия няколко питиета. Но не мога да пия много. Трябва да подхождам професионално към това", добави той.

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За отказа от алкохола

Само миналото лято Пит говори подробно за отказването си от алкохола в подкаста Armchair Expert with Dax Shepard. Той се запознава с водещия Дакс Шепърд, когато двамата посещават сбирки на "Анонимни алкохолици".

По време на разговора Шепърд отбеляза: "Не отиваш в Анонимни алкохолици, защото всичко в живота ти върви прекрасно", на което Пит отговори: "Не, обикновено това не е причината да се озовеш там".

Холивудската звезда разказа още, че е решил да спре алкохола след раздялата си с Анджелина Джоли през 2016 г.

Пит призна, че винаги е бил "ужасно упорит", но когато допусне сериозна грешка, обикновено е способен да поеме отговорност за нея.

"След това въпросът е какво мога да направя с това, как мога да поправя нещата и да се погрижа да не се случи отново. Да бъда по-добър, да поема отговорност", каза той.

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Мисли за самоубийство

В новото интервю Пит говори и за психичното си здраве, като разкри, че е преминал през кратък период, в който е имал мисли за самоубийство.

"Никога не съм бил склонен към самоубийство, с изключение на един кратък период. Тогава просто не виждах изход", каза актьорът.

Той допълни, че болката в онзи момент е била толкова силна, че идеята за смъртта му се е струвала като облекчение, въпреки че не е възнамерявал да предприема действия.

"Тогава си казах: "Добре, сега разбирам". Разбирам самоубийството в смисъла, че човек го възприема като освобождение", обясни Пит.

Актьорът не уточни кога точно е преминал през този период, но посочи, че той е бил свързан със семейни проблеми.

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Източник: БГНЕС