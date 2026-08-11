Актьорите Джон Хам и Анна Осеола очакват първото си дете

Актьорът Джон Хам и съпругата му Анна Осеола очакват първото си общо дете, потвърди източник пред Pеоple. Щастливата новина идва няколко години след като двамата, партньори и в сериала "Your Friends & Neighbors", се ожениха през юни 2023 г. в Андерсън Каньон, Биг Сур - мястото, където е бил заснет и финалният епизод на "Mad Men", в присъствието на известни приятели като Били Крудъп, Пол Руд и Тина Фей.

В по-ранни интервюта Хам е споделял откровено за желанието си да разшири семейството си, обяснявайки, че разводът на родителите му в детството е повлиял на отношението му към брака, но откакто е женен, се надява връзката им да прерасне и в деца. Той е говорил и за отношенията си с Осеола в интервю от 2022 г., описвайки я като комфортна и стабилна фаза от живота си, отворила възможността за брак и родителство.

Двамата актьори работиха заедно и на екран - в сериала "Your Friends & Neighbors", където Хам играе ролята на Андрю "Куп" Купър, а Осеола - на Маги Хейбър, член на приятелската му компания. По-рано тази година Хам сподели пред People, че съвместната им работа е била приятно преживяване, включващо и възможността да водят домашния си любимец на снимачната площадка

Източник: БГНЕС