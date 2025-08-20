Войната в Украйна:

Любопитен завой в курса на еврото спрямо долара

20 август 2025, 09:27 часа 448 прочитания 0 коментара
Любопитен завой в курса на еврото спрямо долара

Еврото направи нов завой в курса спрямо долара, като първо слезе надолу, но тази сутрин възвръща позиции малко над границата от  1,16. Европейската валута започна силно миналата седмица, но по-късно отстъпи позиции до нивото от 1,16 към долара и след това отново се покачи в петък. През месец юли еврото достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1637 долара или под курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 20 август /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1682 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Още: След срещата в Белия дом: Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес