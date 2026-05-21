"Мога да постигна, каквото искам" и го направи: DARA преди 11 години (ВИДЕО)

DARA накара целия свят да погледне не само към нея, но и към България след триумфа си на "Евровизия" 2026 година. Но спомняте ли си кога за първи път видяхте това целеустремено момиче, готово да покори най-високия музикален връх? Ние ще ви припомним за 2015 година, когато Дара е само на 16 години. Тогава тя решава да се яви на кастинг за телевизионния формат "X Factor". И още от самото начало показа силна увереност в таланта си.

"Дойдох, за да покажа нещо ново, свежо и прекрасно. Смятам се за много артистична личност. Мога да постигна това, което искам, и ще го направя!", заявява младата Дара в представянето си за музикалното шоу.

11 години по-късно го постигна - стана звезда не само на българската музикална сцена, но се издигна и на световната с "Bangaranga", която всички пеят.

В сезона на музикалното предаване от 2015 година тя достига до финал и се класира на трето място.

Няма невъзможни неща

След предаването, певицата успешно се утвърди като един от разпознаваемите гласове на българската поп сцена, а дебютният ѝ сингъл "К'во не чу" става хит на лято 2016.

Когато беше обявено, че Дара ще представи България на "Евровизия" 2026, очакванията бяха високи, но реалността надмина и най-смелите мечти. "Bangaranga" се оказа перфектната буря от модерен поп звук, преплетен с фолклорни мотиви в експлозивна хореография.

Победата ѝ не е просто личен триумф - тя е доказателство, че когато талантът срещне правилното време, ясна визия и неуморна работа, всичко е възможно.

Припомняме, че победителката на "Евровизия" 2026 вече обмисля следващия си проект, който определено ще бъде поредният ѝ музикален удар.