Български знаменитости, които изпращат абитуриенти през 2026 г.

Месец май винаги носи особена емоция, но за някои от популярните личности в България пролетта на 2026-та ще остане незабравима. И тази година много от известните родители – от света на политиката, бизнеса, телевизията и културата – изпращат своите деца на абитуриентски бал. А зад блясъка на роклите, луксозните автомобили и фотосесиите стои нещо много по-човешко - моментът, в който едно дете поема по своя собствен път.

Вълнението около абитуриентските балове вече завладя страната. В Бургас например местните медии разкриха, че деца на известни обществени фигури и популярни фамилии вече се подготвят за своя голям ден.

Тази година абитуриентите от Випуск 2026 се превърнаха в истински символ на поколението Gen Z – уверени, модерни и амбициозни млади хора, които не се страхуват да показват своя стил и мнение. Именно това прави баловете през 2026-а различни. Те не са просто дефиле на мода, а демонстрация на идентичност.

В София атмосферата около баловете вече е традиционно грандиозна. Пространството около храм-паметник "Св. Александър Невски" отново се превърна в сцена за снимки, срещи и празнични емоции на 15 май - ден, в който изпращаме учениците с пожелание за успех, просперитет в нов етап от живота. Хиляди зрелостници се събират там за фотосесии и изпращания, превръщайки центъра на столицата в огромен подиум на младостта.

Наследниците на известните

Особено впечатляващи тази година са родителите от артистичните среди. Макар много известни личности да пазят личния живот на децата си далеч от светлините на прожекторите, социалните мрежи вече започват да се пълнят със снимки от пробни гримове, дизайнерски рокли и семейни тържества. Някои от популярните български певици и телевизионни лица подготвят пищни семейни празненства, но предпочитат да оставят вниманието върху самите абитуриенти.

Сред абитуриентите през 2026 година попадат и наследниците на едни от най-популярните личности в България – деца на попфолк изпълнители, телевизионни водещи, музиканти и спортни звезди, които тази пролет правят своята първа голяма крачка към самостоятелния живот. Ето кои известни семейства изпращат зрелостници тази година:

Йоан Вапцаров - синът на шоумена и тв водещ Къци Вапцаров;

Ема - дъщерята на известния рапър Иван Динев - Устата;

Марая Андонова - дъщерята на попфолк певицата Мария;

Валери Божинов - младши - синът на футболиста Валери Божинов от връзката му с попфолк певицата Алисия;

Димана - дъщерята на известният DJ Дамян (Дамян Савов).