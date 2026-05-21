Финалът на "Ергенът" 5 е ясен: Много разочарования и един обрат бележат срещите в София три месеца след края (СНИМКИ)

Ексклузивният финален епизод на петия сезон на "Ергенът" вече бе видян от феновете в платформата VOYO, а след края му сякаш настана по-скоро разочарование сред зрителите. В следващите редове на материала разказваме как протича епизода и накъде потеглиха четирите двойки три месеца след края на снимките на любовното приключение в Шри Ланка.

В последният епизод всичко се завръща там, откъдето започна - имението на първия коктейл, където водещите Наум Шопов и "вечния ерген" Мартин Николов - Елвиса посрещнаха четирите оформили се двойки след края на формата. Бившият участник в предаването проведе интервюта с всички финалисти и определено не спести нито един неудобен въпрос за развоя на отношенията им.

Какво се случи с първите сгодени?

Още преди няколко седмици Кристиян и Елеонора напуснаха формата като първите влюбени, които са категорично убедени, че са намерили сродната си душа. Той заяви най-силни симпатии към нея отдавна, а това отказа останалите от неговия "отбор" да се борят за сърцето му, което явно има своята повелителка. Е, до предложение за брак така и не се стигна тогава, годежният пръстен се оказа на врата, а не на безименния пръст на Елеонора, но приключението за тях е продължило и след като камерите спряха да следват всяка тяхна стъпка.

Сега, три месеца по-късно, двамата са на романтично пътешествие на остров Бали, където Крис падна на колене пред Нора и двамата си казаха заветното годежно "да". По време на видеовръзка от Бали и пред водещите Наум и Мартин, първата случила се двойка в цялата история на българския формат на "Ергенът" потвърди, че е заедно и са щастливо влюбени.

Полети над половината свят

Прелетелият два пъти половината свят, както подходящо описа самия Мартин Елвиса ергенът Стоян, се изправи на живо пред въпросите на водещите три месеца след прибирането си в Пловдив. След поредица от обрати и заврръщането на Стоян за "неговото момиче", той и Илияна останаха една от двойките на финала и прекараха първата си нощ заедно. Двамата бяха категорични, че се чувстват на правилното място един до друг и не съжаляват за избора си. Избраха и да не си дават повече отпуски и да споделят ежедневието си в трите месеци до финала.

Илияна и Стоян определено са двойката, която премина през най-много изпитания и сътресения. Но ако след събирането си в Шри Ланка изглеждаха сякаш вече наистина са намерили своето щастие, три месеца по-късно Стоян разкри взаимното им решение да не бъдат вече заедно, защото просто не им се получава.

Все пак те не крият, че са се харесали, но до влюбване така и не се е стигнало. А като основна причина за раздялата си изтъкват, че не са успели да си кликнат и не са имали особено силни чувства помежду си. И днес, когато са си изговорили всичко, продължават да са в добри приятелски отношения.

По време на самия разговор направи впечатление поредицата от различия в характерите, които те демонстрираха и пред зрителите три месеца след прибирането си в Пловдив и в Плевен. Осъзнали са, че не всичко е на всяка цена, че са много различни и просто са се разминали някъде по пътя. Въпреки това са успели да запазят добри приятелски отношения. Илияна сподели, че явно е имала по-различна представа за Стоян и за това какъв мъж би бил до нея в действителността.

Приятели с привилегии

По този начин феновете описват финала на двойката, която се оформи такава по нетипичен и дори принуден начин - оператора Георги Гатев и Румяна. Те също имаха своята последна 24-часова среща, а след края й Гатев най-после получава мечтаната първа целувка помежду им след последния разговор с Наум. Пред него те декларираха, че излизат заедно от формата и ще търсят любовта и пътя един към друг в реалните житейски условия в България или в Испания, тъй като Румяна живее в Барселона.

Връзката между Румяна и Гатев започна извън сценария и продължи без гаранции. А три месеца след снимките на предаването връзката им е в миналото. Тя е продължила около месец, била е на чисто физическо ниво, тя е заминала за Барселона сама и двамата са стигнали до извода, че просто няма да се случи между тях.

Зрители коментират, че вероятно е надделяло интимното и физическо привличане помежду им в началото и те са консумирали връзката си по този начин, но нищо повече не е възникнало между тях впоследствие.

Драмата на сезона

Очаквано най-сюблимният момент настъпи в последните минути от финалната серия, в която Марин остана единствен да избира между две момичета и написа своя избор на лист, който остана скрит до финала в София. Дилемата на Марин между Михаела или Любомира обаче пое в неочаквана посока за по-голямата част от зрителите.

Марин сподели, че още в първия възможен момент е казал на двете претендентки за сърцето му какво е написал на листчето. А на него е името на Любомира, което определено е изненада след всичко, което се случи между него и Михаела и заключението и на участниците, и на зрителите, че просто са един за друг.

В записано видео послание Михаела разкри, че е разбрала за избора на Марин още на последната им среща - през нощта, която прекараха заедно в палатката в джунглата. Затова и не й е останало друго решение, освен да го приеме и да продължи напред. А от думите й на него му стана малко тъжно заради всичко, което са преживели. Усети се особена студенина и дори нараненост в думите на Михаела, която не просто не дойде за финалния епизод и за интервю с Мартин и Наум, а изпрати видео, в което каза думите: "Не искам да се връщам повече назад и да мисля за там".

Неговото мнение е, че просто не му е достигнало желание, интерес от нейна страна. А едно от груповите срещи всъщност преобръща ситуацията за него и насочва интереса му към Любомира. И от разстоянието на времето признава, че с идеята да е съобразителен, може би е подвел някои от момичетата, включително и Михаела. Не крие и грешката си да я фаворитизира и да не дава повече възможност да опознае и другите.

С Любомира пък на Марин всичко му е било леко, приятно и забавно. И въпреки че тя беше неговият избор още в Шри Ланка, след трите месеца извън предаването двамата не са съумели да запазят връзката си. Разочарованието за зрителите настъпи и в момента, в който стана ясно, че двамата всъщност са предпочели да останат "много близки приятели". Не отговориха на въпроса дали са били интимни и дали има привличане помежду им, но оставиха вратата отворена занапред - времето щяло да покаже, твърдят Любомира и Марин, които в крайна сметка дори не са направили опит да имат истинска връзка.

И така три от любовните истории не устояха на предизвикателствата на действителния живот, защото когато светлините загаснат, истините лъсват. А когато чувствата са истински, те винаги намират своят път, както ни доказаха Крис и Елеонора.