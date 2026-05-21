Любо Пенев с емоционално послание към ЦСКА след спечелването на Купата

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев отправи емоционално послание към „червените“ след триумфа им в турнира за Купата на България. Както е известно, „армейците“ вдигнаха отличието, след като победиха във финала Локомотив Пловдив на дузпи. Успехът бе много важен за столичния гранд, тъй като му гарантира участие през следващия сезон във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

След спечелването на Купата на България Любослав Пенев използва профила си в социалните мрежи, за да поздрави ЦСКА за успеха. Ел Голеадор, както всички наричат именития централен нападател, написа: „Честита Купа, Армейци“. Към послание бе прикачен и колаж, на който „червените“ вдигат отличието. Под него пък пише: „Тази Купа е за всички, които останаха винаги верни!“.

Любо Пенев вдигна Купата с ЦСКА през 2021-ва

Именно Любослав Пенев е последният треньор, извел ЦСКА до Купата на България. Това се случи през пролетта на 2021 година, когато „армейците“ победиха Арда Кърджали на финала с минималното 1:0. Единственото попадение в двубоя падна в заключителните минути и бе дело на Бисмарк Чарлс.

В момента пък самият Пенев се бори с онкологично заболяване. Това обаче явно не му пречи да се вълнува и да следи какво се случва в любимия му клуб.

