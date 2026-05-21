Рокля от 500 хляба: Когато модата предизвиква световен спор (СНИМКИ)

Светът на модата отдавна е свикнал с екстравагантни визии, но този път една рокля успя да шокира дори най-големите любители на нестандартния стил. По време на церемонията "Africa Magic Viewers’ Choice Awards" (бел. ред.: едни от най-престижните годишни награди за кино и телевизия в Африка) в Лагос, Нигерия, риалити звездата Куин Мърси Атанг се появи на червения килим с рокля, изработена от близо 500 хляба.

Необичайната визия мигновено превърна събитието в сензация в социалните мрежи и предизвика бурни реакции по цял свят. Според публикации в международните медии, роклята е създадена от нигерийската дизайнерка Тойин Лавани (Toyin Lawani) и е била замислена като нестандартна реклама на пекарната на Атанг – "Swit Cakes & Desserts".

Снимки и видеа от събитието показват как няколко асистенти помагат на звездата да се придвижва заради огромния размер и тежестта на роклята. Хлябовете били прикрепени към специална конструкция, която оформяла внушителен силует.

Самата Атанг заявява, че идеята е била да привлече внимание към бизнеса си. "Къде другаде мога да рекламирам по-добре пекарната си, ако не на AMVCA?", коментира тя пред медии по време на събитието.

Мненията

Въпреки че мнозина определиха роклята като "гениален маркетинг", голяма част от интернет потребителите реагираха остро. Основната критика е свързана с разхищението на храна в свят, в който милиони хора живеят в бедност и недостиг на храна. В социалните мрежи се появиха хиляди коментари, като някои потребители определиха визията като "обидна" и "безвкусна демонстрация".

Други обаче защитиха артистичната идея, твърдейки, че модата винаги е провокирала обществото чрез нестандартни материали и силни визуални послания. Според модни анализатори, подобни скандални визии често имат за цел именно да предизвикат обществен дебат и да гарантират огромна популярност онлайн.

Случаят с "роклята от 500 хляба" отново поставя въпроса докъде може да стигне модната индустрия в търсене на внимание.