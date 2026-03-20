20 март 2026, 9:25 часа 0 коментара
Немислимото се случи! Чък Норис е в болница

Американският актьор и бивш световен шампион по карате Чък Норис е приет в болница, съобщиха американските медии. Той е получил здравословен проблем и е бил приет в медицинско заведение в Хавай, предаде АФП, позовавайки се на сайта за знаменитости TMZ. Сайтът не уточнява обстоятелствата около заболяването, освен че то е настъпило "през последните 24 часа на остров Кауаи". От АФП са се свързали с екипа на Норис с молба за коментар, но са получили отказ. TMZ посочва, че въпреки всичко актьорът остава "в добро настроение".

Той не остарява, а преминава на следващо ниво

Чък Норис, звездата на бойните изкуства, който си извоюва място в Холивуд с участия в екшън филми през 80-те години на миналия век, навърши 86 години на 10 март и отбеляза повода с публикация в социалните мрежи. "Аз не остарявам. Преминавам на следващо ниво", написа той към видео в Instagram, което показва как се боксира с партньор.

"Няма нищо по-хубаво от малко екшън в слънчев ден, за да се почувстваш млад", добави Чък Норис, който има черни колани в няколко дисциплини, съобщава БТА.

Припомняме, че в края на 2025 г. за Норис настъпи много тежък момент, след като бившата му съпруга Даян Хоулчек почина на 84-годишна възраст.

Яна Баярова Отговорен редактор
