Най-важните новини за деня: 20 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 май 2026 г.

"РАЗГРАЖДАНЕТО" НА МОДЕЛА ВЪРВИ: "ГОЛЕМИТЕ" СЪКРАЩЕНИЯ НЯМА ДА ВАЖАТ ЗА ВОЕННИ, ПОЛИЦАИ, НСО И ДАНС

Обявените 10% съкращения в бюджетния сектор от 1 септември се оказа, че няма да засегнат някои от секторите с най-раздути щатни бройки, най-високи заплати и най-ниско обществено доверие. Това става ясно от обявените от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания за изготвянето на проектобюджетите на всички бюджетни ведомства, които са публикувани на страницата на Министерството на финансите (МФ). Вицепремиерът е разпоредил проектобюджетите да се представят във финансовото ведомство в спешен порядък - до 21 май, четвъртък.

"НАЙ-ГОЛЯМАТА ГЛУПОСТ" НА ДЕПУТАТИТЕ НА РАДЕВ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО: БОЖИДАР БОЖАНОВ С ПРИМЕР

Мантрата е, че ще бъдем по-ефективни, но тези мерки, които се предлагат, е да се намали ефективността на опозицията – сега всичките безобразия (например да няма 72 часа срок да се внасят предложения) ще бъдат законни. Това заяви един от съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов, който посочи коя е "най-голямата глупост“ - дупликата да е 2 минути, не 3 минути. Божанов посочи какво би било ефективност – предложение на ДБ да не се четат докладите по някой законопроект, когато е вече на второ четене в пленарна зала.

КАКВО ПРАВИ РАДЕВ С ОПОЗИЦИЯТА? МИЛЕН ЛЮБЕНОВ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ВЛАСТТА (ВИДЕО)

Не е добър сигнал в началото на едно управление да се създава впечатление за опит за ограничаване на правата на опозицията, защото в действителност много от аргументите на опозицията звучат логично.

"НАСТОЙЧИВО ПОСТАВИХ ВЪПРОСА": РАДЕВ РАЗГОВАРЯЛ С ТРЪМП ЗА ВИЗИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ В СОФИЯ

Премиерът Румен Радев е поставил "настойчиво" въпроса с отпадането на американските визи за посещения в САЩ от български граждани, стана ясно от думите му преди началото на правителственото заседание в сряда. "Очаквам този въпрос да бъде решен в спешен порядък", подчерта още министър-председателя.

НЯМА САНКЦИИ: РАДЕВ УТОЛЯВА НУЖДИТЕ НА РУСИЯ ЗА МАЩАБЕН ПЕТРОЛОПРОВОД, АТАКУВАН ОТ УКРАЙНА

Правителството на Румен Радев одобри Проект на Решение на Министерския съвет за предоставяне на дерогация по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 - т.е. изключение относно санкциите, наложени за действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. По този начин е разрешено транзитното преминаване от Обединеното кралство, през територията на България, за Руската федерация на промишлени газови турбини.

"ДОКАТО УКРАЙНА БЕСНЕЕ, ЩЕ ЗАГИВАТ РУСНАЦИ": ВЪТРЕШНИЯТ НАТИСК ВЪРХУ ПУТИН РАСТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Докато Украйна беснее, ще загиват руснаци" - това е само един от отговорите в поредната анкета на руското опозиционно издание SOTA Vision, което отдавна беше обявено от режима на руския диктатор Владимир Путин за "чуждестранен агент" и балансира на ръба да се превърне в "нежелана организация", защото през 2024 година Руската федерация обяви литовската компания SOTA Media за такава – ОЩЕ: Руски депутат иска спешен край на "спецоперацията": "Няма да оцелеем" при дълга война

РУСКИТЕ ЖЕРТВИ НА ФРОНТА В УКРАЙНА: ОБРЪЩА СЕ ВЕКОВНА ТЕНДЕНЦИЯ ВЪВ ВОЙНАТА

От началото на 2026 г. общите загуби на Русия надхвърлят 141 500 военнослужещи, от които над 83 000 са загинали - останалите са толкова тежко ранени, че не могат да се завърнат за бойни действия, изчезнали са или са пленени (по класификацията на НАТО за военни жертви). Числото обяви на 20 май главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски. Данните бяха оповестени в доклада му за участието в заседание на Съвета Украйна–НАТО в щабквартирата на Алианса в Брюксел.

"МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ" И "НОВИ ОТНОШЕНИЯ": ПУТИН И СИ СКРЕПИХА ВОЕННИЯ И ЕНЕРГИЙНИЯ СИ АЛИАНС (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и китайският авторитарен президент Си Дзинпин приеха декларация от 47 страници относно „развитието на многополюсен свят и нов тип международни отношения“ по време на двудневната визита на стопанина на Кремъл в Пекин. Беше подписана и декларация относно „укрепването на всестранното партньорство и стратегическото взаимодействие“ между Русия и Китай. В това партньорство влиза взаимно съгласие за „нещо много важно“ в енергийния сектор, каза съветникът на Путин Юрий Ушаков.

СЪГЛАСИЕ В ЕС: ТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА СЪС САЩ СЕ ПРИЕМА С УЛТИМАТУМ, НО ОТПАДА ВАЖНА КЛАУЗА ЗА ЗАПЛАХИТЕ НА ТРЪМП

В ранните часове на сряда сутринта, 20 май, Европейският съюз се споразумя да приложи търговското споразумение със Съединените щати, като по този начин вероятно предотврати заплахата на президента Доналд Тръмп да наложи репресивни мита в случай на по-нататъшно забавяне. Преговарящите от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия постигнаха компромис след повече от пет часа преговори по законодателството за влизане в сила на сделката, сключена миналото лято в голф курорта на Тръмп в Шотландия.

СЕНАТЪТ НА САЩ С ВАЖНА СТЪПКА ДА ОГРАНИЧИ ВОЕННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ТРЪМП СРЕЩУ ИРАН

На ниво "комисия" Сенатът на САЩ прие резолюция за военни правомощия, която би сложила край на войната в Иран, освен ако американският президент Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса, съобщава "Ройтерс". Това е рядък упрек към републиканския лидер 80 дни след като американските и израелските сили започнаха да атакуват Иран. Гласуването по процедурна мярка за придвижване на резолюцията завърши с 50 срещу 47 гласа, като четирима от съпартийците на Тръмп и всички демократи с изключение на един бяха "за". Трима републиканци пропуснаха гласуването. Още: Шести провален опит: Демократите не могат да спрат Тръмп за Иран дори след 60 дни боеве

ИРАН ОТКРИ НОВ ЛОСТ СРЕЩУ ЗАПАДА ДЪЛБОКО ПОД ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Окуражен от успешната си блокада на Ормузкия проток, Иран насочи вниманието си към една от скритите артерии на световната икономика: подводните кабели, които пренасят интернет трафик и финансови данни между Европа, Азия и Персийския залив, пишен CNN.

ACTUALNO ОТ ФЕСТИВАЛА В КАН: ПОСЛАНИЯТА, КОИТО ТРОГНАХА СВЕТА (ВИДЕО)

79-тото издание на Международния филмов фестивал в Кан донесе много емоции на световната сцена. Френската ривиера се превърна в пространство на срещи, събития и партньорства за над 40 000 акредитирани специалисти от над 140 държави, а филмовият пазар Marchè du Film събра над 16 000 участници с хиляди филми и предстоящи проекти.