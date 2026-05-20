Любомир Кючуков: Решението за визите за САЩ е политическо

Темата за евентуалното отпадане на визите за български граждани за Съединените щати отново излезе на дневен ред след изказване на президента Румен Радев, направено след разговори с американски представители и с американския президент Доналд Тръмп. Директорът на Институт за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков коментира възможността България да бъде включена в програмата за безвизово пътуване, ролята на американските военни самолети у нас, отношенията в НАТО и темата за Северна Македония.

„Решението за визите е политическо“

По думите на Кючуков, въпреки че официално съществува критерий за под 3% отказани визи, решението в крайна сметка е политическо. „В крайна сметка решението е политическо. Независимо че съществува този 3% критерий.“

Той подчерта, че самият процент на отказите зависи изцяло от американската страна. „Броят на отказите се регулира от американска страна. Изцяло от нея зависи колко ще бъдат тези откази.“ Кючуков даде пример с Румъния, която е била включена в програмата за безвизово пътуване в края на мандата на Джо Байдън, а по-късно решението е било отменено от Доналд Тръмп. „И в двата случая се използваше същият показател – 3%. Само че единия път в полза на Румъния, втория път – в нейна вреда“, каза той.

Възможна ли е „сделка“ със САЩ?

Президентът Радев обвърза темата с американските военно-транспортни самолети, разположени на българско летище. Според Кючуков подобен тип обвързване не е необичайно в международната политика. „Това е нормална практика – да се обвързват въпроси. Всяка страна се опитва да го прави.“ Той допълни, че самият Тръмп е променил подхода в международните отношения. „Тръмп дори промени терминологията. От договори вече използва сделки.“

Според него въпросът може да бъде поставен именно в контекста на геополитически интереси. „Съединените щати могат да се заинтересуват от отпадането на визите, ако България е техен партньор в решаването на конкретен геополитически проблем.“

Американските самолети и напрежението с Иран

По отношение на американските самолети в България Кючуков заяви, че официалните позиции на българските власти са били формулирани внимателно. „Говореха истини, без да кажат истината.“ Той отбеляза, че самолетите не извършват дейност, свързана с конфликта с Иран, на територията или във въздушното пространство на България, но това не означава, че не участват в операции извън тях.

„Те го правят извън територията и извън българското въздушно пространство – това на всички е ясно.“ Кючуков оспори и аргумента, че действията са част от операция на НАТО. „Това не е операция на НАТО и няма информация Алиансът да провежда действия в региона.“

Коментирайки отношенията между Европа и САЩ в рамките на НАТО, Кючуков предупреди за задълбочаващи се различия. „Атлантикът става все по-дълбок.“

Според него Доналд Тръмп очаква НАТО да бъде инструмент на американската външна политика. „Той очаква от НАТО да бъде по-скоро инструмент за американската външна политика.“

Кючуков подчерта, че сигурността на Европа не може да се гарантира единствено чрез увеличаване на въоръжението. „Липсва вторият стълб на сигурността – договорната сигурност.“ Той посочи, че много от договорите в сферата на ядреното разоръжаване и контрола над въоръженията вече не действат. „Навлизаме в една надпревара във въоръжаването.“ По повод търговските отношения между Европейски съюз и САЩ Кючуков коментира, че последните договорености са по-скоро в полза на Вашингтон.

Той отбеляза, че Тръмп предпочита да преговаря с държави, които възприема като равностойни партньори. „Той реално преговаря само с тези, за които смята, че могат да му отговорят от равностойни позиции – Китай и Русия.“

