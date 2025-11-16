Новият любимец на зрителите: Давид спечели Big Brother 2025 година

Харизматичният 20-годишен любимец на публиката Давид Бет спечели Big Brother 2025. Той завоюва 56% от вота и грабна голямата награда от 100 000 лева. Участникът от поколението Z спечели зрителите със своята искреност и непринуденост. На почетното второ място завърши юристът Валентин Котов, а на трето и четвърто - влюбените Сияна Славов и Стефан Стоянов.

Снимка: NOVA

Любителят на печивата Давид се превърна в сърцето и душата на Къщата на Big Brother. Той беше положителният герой на сезона и спечели обичта от всички съквартиранти. Младият мъж, чиято майка е българка, a баща - германец, се завръща в България заради своята любима - Анастасия. С участието си в социалния експеримент, той сбъдва една от своите големи мечти.

Още: "Загубих битката от победителя на "Игри на волята" (ВИДЕО)

Победителят Давид ще даде първото си интервю в подкаста "Голямата сестра". Там той откровено сподели, че България е най-любимото му място в света.

Сезон 7

Big Brother 2025 се превърна в един от най-коментираните риалити формати този телевизионен сезон. Предаването отвори дискусия за важни за обществото теми като насилието и агресията между хората, отношението към различните, фалшивата информация в Интернет и борбата със зависимостите.

Седмият сезон на Big Brother се наложи като един от най-интензивните и непредвидими досега. Още от старта зрителите станаха свидетели на остри конфликти, съюзи, разпадащи се за минути, и стратегии, които се променяха с всяка нова мисия.

Още: СЕМ наказва Big Brother: Обижда хората с различна сексуална ориентация

Снимка: NOVA

Продукцията заложи на задачи с провокативен характер, а най-обсъжданото събитие без съмнение беше завръщането на Михаела в къщата само няколко дни преди финала – ход, който разтърси динамиката и предизвика хиляди реакции онлайн.

Последната седмица беше истинско емоционално изпитание за участниците – натрупана умора, повишено напрежение и все по-силно желание да достигнат до финала. Точно тази неподправена автентичност направи сезона толкова необикновен.