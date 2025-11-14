Вманиачен фен се хвърли върху Ариана Гранде (ВИДЕА)

На 13 ноември 2025 г., по време на премиерата на филма "Wicked: For Good" в Сингапур, Ариана Гранде преживя шокиращ момент. Мъж, идентифициран като Джонсън Уен, по-известен онлайн като "Pyjama Man" (Пижаменият човек), прескочи загражденията и се втурна към Гранде, обгръщайки я с ръка около раменете ѝ. Това стана ясно от видеозаписи, които бързо се разпространиха в социалните мрежи.
Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI— Pop Base (@PopBase) November 13, 2025
Приятели в действие
От видеото се вижда как Синтия Ериво, която играе Елфаба във филма, реагира моментално. Тя се намеси физически, застана между Гранде и агресивния фен. От кадрите изглежда, че тя сякаш вика, за да го отблъсне, докато охраната го отстранява. След това Ериво и други присъстващи, включително Мишел Йео, утешаваха Ариана, която бе видимо разстроена от инцидента.
Cynthia Erivo protected Ariana Grande from a crazy person who jumped the barricade during the ‘WICKED: FOR GOOD’ premiere in Singapore. pic.twitter.com/W3lYuhVKhk— Film Crave (@_filmcrave) November 13, 2025
Нападателят, Джонсън Уен ("Pyjama Man"), вече е имал подобни прояви на публични събития и е известен със скандални нахлувания при знаменитости, включително на сцени при живо изпълнение.
В своите публикации в социалните мрежи той споделя видео от инцидента и го представя като "признателност" към Гранде, а след намесата на охраната е бил арестуван, но по-късно освободен, пише "Variety".
The person who stormed onto the carpet at the ‘Wicked: For Good’ premiere is a serial stage invader.— Pop Crave (@PopCrave) November 13, 2025
He has previously crashed shows for Katy Perry, The Weeknd and The Chainsmokers, and even delayed the 100m final at the Olympics. pic.twitter.com/BK5NUnfRce
Според местни медии, Уен, който не е бил защитен от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде глобен до 2000 сингапурски долара (1540 щатски долара). По-рано феновете призоваха за арестуването и депортирането му, пояснява BBC, цитирани от БТА.
Инцидентът предизвика бурна реакция онлайн. Много фенове и наблюдатели осъдиха поведението на Уен като опасно и агресивно. За Ариана Гранде случаят е особено чувствителен, като се има предвид, че тя е споделяла за тревожност и посттравматичен стрес, включително във връзка с бомбения атентат на нейния концерт в Манчестър през 2017 гoдина.
