Любопитно:

Вманиачен фен се хвърли върху Ариана Гранде (ВИДЕА)

14 ноември 2025, 16:05 часа 0 коментара
Вманиачен фен се хвърли върху Ариана Гранде (ВИДЕА)

На 13 ноември 2025 г., по време на премиерата на филма "Wicked: For Good" в Сингапур, Ариана Гранде преживя шокиращ момент. Мъж, идентифициран като Джонсън Уен, по-известен онлайн като "Pyjama Man" (Пижаменият човек), прескочи загражденията и се втурна към Гранде, обгръщайки я с ръка около раменете ѝ. Това стана ясно от видеозаписи, които бързо се разпространиха в социалните мрежи. 

Приятели в действие

От видеото се вижда как Синтия Ериво, която играе Елфаба във филма, реагира моментално. Тя се намеси физически, застана между Гранде и агресивния фен. От кадрите изглежда, че тя сякаш вика, за да го отблъсне, докато охраната го отстранява. След това Ериво и други присъстващи, включително Мишел Йео, утешаваха Ариана, която бе видимо разстроена от инцидента.

Още: Ариана Гранде се върна към предишното си аз (СНИМКА)

Нападателят, Джонсън Уен ("Pyjama Man"), вече е имал подобни прояви на публични събития и е известен със скандални нахлувания при знаменитости, включително на сцени при живо изпълнение.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В своите публикации в социалните мрежи той споделя видео от инцидента и го представя като "признателност" към Гранде, а след намесата на охраната е бил арестуван, но по-късно освободен, пише "Variety".

Според местни медии, Уен, който не е бил защитен от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде глобен до 2000 сингапурски долара (1540 щатски долара). По-рано феновете призоваха за арестуването и депортирането му, пояснява BBC, цитирани от БТА.

Инцидентът предизвика бурна реакция онлайн. Много фенове и наблюдатели осъдиха поведението на Уен като опасно и агресивно. За Ариана Гранде случаят е особено чувствителен, като се има предвид, че тя е споделяла за тревожност и посттравматичен стрес, включително във връзка с бомбения атентат на нейния концерт в Манчестър през 2017 гoдина.

Още: Завлече я в тълпата: Били Айлиш стана жертва на агресивен фен (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Ариана Гранде
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес