Актрисата Бояна Авджиева и нейната двойничка в чужбина (СНИМКИ)

В света на киното и телевизията понякога се срещат две личности, които поразително си приличат, въпреки че идват от различни страни и имат различни професионални пътеки. Такъв е случаят с българската актриса Бояна Авджиева и турската звезда Севда Ергинджи. Зрителите и феновете често се изумяват от визуалната им прилика – от правилните черти на лицето до излъчването на очите и усмивката.

Бояна Авджиева е позната на българската публика с харизмата си. Лицето ѝ носи една изтънчена елегантност, съчетана с топлина и изразителни очи, които оставят трайно впечатление.

Външният вид на Севда Ергинджи често е описван в различни медии като изключително хармоничен – правилни черти, сияйна усмивка и също толкова пленителни очи, които изглеждат почти "огледални" на тези на Бояна.

И двете актриси впечатляват с усмивки, в които откриваме голяма прилика, а прическите, стилът им на обличане и професионалните снимки са още едни детайли, които ги обединяват и няма как да не направят впечатление, когато ги сравним.

Нещо повече - като жени с една и съща професия, дори като актриси си приличат. Те споделят подобен стил на присъствие на екрана – финес, естественост и едновременно с това дълбоко влизане в образа на съответната си героиня.

Бояна Авджиева

Бояна е дъщеря на известния телевизионен журналист и водещ на "Добро утро" и "Навигатор" Александър Авджиев и Емилия Авджиева. Завършва НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов.

Бояна Авджиева вече привлича вниманието както у нас, така и на международната сцена. След като получава стипендия за престижния "Lee Strasberg Theatre & Film Institute" в САЩ, тя разширява професионалния си хоризонт и се подготвя за роли извън България.

Сред последните ѝ изяви е ролята ѝ в "The Paradise Murders".

Вниманието на своите фенове привлече и с едно необикновено видео в Instagram, в което имитира една от най-скандалните риалити участнички - Анна-Шермин. Гласът и интонацията толкова много се доближават до тези на Шермин, че Бояна не веднъж са ѝ казвали, че звучи напълно идентично с моделката.

Севда Ергинджи

Севда Ергинджи е добре позната на турската публика с редица телевизионни роли, които са я превърнали в разпознаваема фигура. Родена през 1993 г. в Истанбул, тя бързо се утвърждава като талантлива актриса в сериали с голяма аудитория.

Някои от ключовите ѝ роли са: Зейнеп в "Yasak Elma" ("Опасно изкушение") – главна роля, която ѝ носи популярност, и участието ѝ в историческия сериал "Alparslan: Büyük Selçuklu" – показва драматичния ѝ диапазон и способността ѝ да влезе в силен и сложен образ.

По-рано тази година актрисата се омъжи за архитекта Ефе Сайдут. Според местни медии церемонията се е състояла на гръцкия остров Хиос, а граждански брак двойката е сключила в Измир. След сватбата Севда добавя новата си фамилия и към Instagram профила си.