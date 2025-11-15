"Загубих битката от победителя на "Игри на волята" (ВИДЕО)

Бившият лидер на племето на Завоевателите и един от изявените стратези в седмия сезон на "Игри на волята" Ивайло беше елиминиран от екстремната надпревара в четвъртък вечер (14 ноември). След поредно участие в дуел за оцеляване, бизнесменът допусна загуба от своя съюзник и приятел Калин. Ивайло напусна Арената с гордо вдигната глава и едно от истински дойстойните и запомнящи се участия в историята на предаването.​

Сблъсъкът между двамата воини на Безименните изпита тяхната точност, съобразителност и бърза мисъл. Проблеми с един от ключовите елементи в съревнованието не позволиха на опитния Ивайло да стигне до успеха.

"Тази победа днес за мен може да бъде един голям лъвски скок към финалите", коментира Калин.

"Според мен днес загубих битката от победителя на "Игри на волята". Ако не е победител, той е във финалната тройка със сигурност.", смята Ивайло.

За Калин и Ивайло

Калин е на 26 години и се занимава с 3D визуализация и анимация. Извън професията си, Калин е с приключенски дух и се занимава със скално катерене, екстремни ски, рафтинг и всякакви високоадреналинови дейности. Определя се като жилав, пъргав и хитър, което смята, че ще му донесе и крайната победа в голямата игра.

Ивайло е на 46 години и е потомствен бизнесмен. Развива дейност в сферата на недвижимите имоти и търговията. Страстен почитател на високите скорости и адреналиновите приключения. Няма доверие на никого освен на себе си.

