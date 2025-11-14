Край: Шермин си тръгна от "Ергенът: Любов в рая" и всички празнуват (ВИДЕО)

Епизодът от 13 ноември на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" поднесе на участниците истинска изненада и голямо щастие. Най-напрегнатата Церемония на розата досега доведе до шокиращ обрат - Анна-Шермин не прие розата на Красимир и напусна шоуто, заедно с Гери и Лили, които не получиха цвете. Въпреки изборът на бизнесмена, моделката реши да си тръгне, но отново в типичния си стил не се призна за победена.

По-рано на церемонията Радо неочаквано поднесе своето цвете на певицата Киара - дали като извинение за недоразуменията им или със скрита стратегия да запази момичето в "надпреварата" за сърцето на Красимир, не стана ясно.

Така в края на вечерта Красимир поднесе роза на Шермин, която изуми всички, отказвайки да я приеме. Този път ергенът не я последва навън, за да я върне. „Анна не отговаря на моите изисквания за връзка и никога не съм си представял да бъда с нея“, коментира Красимир.

Бизнесменът получи златна роза от Райна. Водещата му даде втори шанс да открие любовта в имението, а след емоционалната развръзка всички участници отпразнуваха, факта, че Шермин напуска рая.

Бъдещето на двойките

Засега сред стабилните двойки във вилата са Орлин и Натали, Йовица и Филипа, Петър и Кристина, Виктор и Дениз. Припомняме, че в мрежата се носят слухове, че след шоуто Дениз е оставила Виктор, а той пък вече има връзка с Кристина.

