Не се оставяйте като мен: Актрисата Ива Папазова по спешност в болница (СНИМКИ)

Актрисата Ива Папазова сподели в социалните мрежи, че по спешност се е наложило да влезе в болница. С разказа си тя отправи послание към хората, които често пренебрегват дори малките симптоми на неразположение, а са свикнали обикновено да се самолекуват при грип или настинка. Любимата на Георги Блажев разкри, че тя самата не е взела мерки за здравето навреме и затова се наложило да бъде хоспитализирана.

"Миналата сряда ме заболя сливицата и много бързо се поду. Получих остра болка при преглъщане, не можех да ям и да спя добре.", започва историята си Ива. Въпреки сериозните симптоми, първоначално тя се опита да се справи сама с помощта на таблетки за смучене, спрейове, чай и гаргари, следвайки съветите на познати.

"Не отидох на лекар. Не знам защо", признава Ива. Пет дни по-късно състоянието ѝ се влошило драстично - гласът ѝ се променил толкова и почти нищо не ѝ се разбирало. Тогава Блажев дори се пошегувал, че половинката му звучи като "Марлон Брандо в „Кръстникът“, ама с повече тампони в бузите".

Схващането на челюстта и невъзможността да преглъща кара Ива да осъзнае, че ситуацията е критична и да потърси медицинска помощ.

Оказва се, че тя страда от абсцес на сливицата - гнойна инфекция, която прави "преглъщането почти невъзможно и може да крие доста опасности". Ива е приета по спешност в болница, където лекарите извършват процедура под пълна упойка, за да изчистят инфекцията.

"Не отлагайте и не си казвайте „ей сега ще ми мине“. Не се самолекувайте.", съветва актрисата своите последователи и подчертава, че спрейовете, които е използвала само временно и за кратко са облекчили болката, без да лекуват наистина. Затова и усложненията се задълбочават.

След случилото се, Ива се възстановява, чувствайки се по-смирена. "Тази случка ме заземи и ми напомни, че ако искам да давам най-доброто на семейството и приятелите си, първо трябва да се погрижа за себе си. Има нещо толкова смиряващо в това да си болен."