Щастие за Алекс Иванов от "Братя": Сгоди се на театралната сцена (СНИМКА)

Вълнуващ финал беляза спектакъла „Хедарал – последното пътуване на Константин Величков“. След последните аплодисменти актьорът Алекс Иванов, който изпълнява ролята на будителя, изненада публиката с незабравим жест. Пред пълната зала, под прожекторите на сцената, той изважда пръстен и прави романтично предложение за брак на своята любима – Анелия Димова. Според онлайн информация, моментът е предизвикал бурни овации и развълнувани възгласи от зрителите, които станали свидетели на това истинско любовно признание.

Малко след спектакъла актьорът сподели и кадър в социалните мрежи, на който се вижда как поставя пръстена на ръката на Анелия пред многобройната публика.

Още: Честито! Синът на Аня Пенчева се сгоди (СНИМКИ)

"От този миг нататък – НИЕ! От сърце благодаря на всички, които бяхте част от този прекрасен, най-скъп момент за мен", е посланието, с което актьорът от "All Inclusive" допълни публикацията си в Instagram и Facebook.

Повече за Алекс

Алекс Иванов е сред младите и обещаващи имена на българската сцена. Завършил е актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, след което активно работи в театъра и киното. Зрителите го познават от участията му в спектакли на различни столични и извънстолични театри, както и от няколко популярни телевизионни сериала.

Сред най-популярните му роли е тази в драматичния сериал "Братя", където играе заедно с Владимир Михайлов, Христо Шопов и Йоанна Темелкова. Той участва и в първите три сезона от комедийната поредица "All Inclusive", където сред главните роли участват Ненчо Балабанов и Елена Атанасова.

Още: Актрисата Елена Атанасова откровено за мисията на жените