От контрол към свобода: Дженифър Лорънс за разликата между мъжете и жените режисьори

Дженифър Лорънс усеща „осезаема разлика“, когато работи с жени режисьори.В интервю за Vulture след прожекцията на новия си филм „Die My Love“, режисиран от Лин Рамзи, актрисата сподели какви са разликите в сравнение с работата с мъже режисьори и описа жените режисьори като по-малко склонни към „прекомерно режисиране“.

„Открих нещо общо между жените режисьори, а именно, че те не правят това, което е прекалено режисиране. Имало е моменти, когато съм работила с мъже режисьори, при които имаше нужда постоянно да се чувстват, че режисират филма. И това дори не води до нищо. Просто е досадно. Когато си мисля за автор, в съзнанието ми изниква думата „контролиращ“ и каква е думата? Невротичен!“, заяви холивудската звезда.

Дженифър Лорънс посочи, че стилът на Лин Рамзи е в ярък контраст с тази тенденция. „Лин беше точно обратното. Тя наистина изгради този свят и се погрижи всички да сме на една вълна чрез музиката, разговорите, атмосферата и декорите. А после просто бавно се оттегляше. И понякога от дискомфорта, от липсата на нейното присъствие, се раждаше нещо интересно. И тогава тя излизаше и казваше: „Страхотно, страхотно, да, направи го отново“. Или ние случайно се смеехме и казвахме: „О, съжалявам“. А тя отговаряше: „Не, беше страхотно. Хареса ми, че се смеехте. Направете го отново“, обясни тя.

Психологическата драма на Лин, базирана на романа на Ариана Харвиц от 2012 г., също озаглавен „Die My Love“, разказва за жена, изиграна от Лорънс, която изпада в психоза в брака си без любов след раждането на детето си.

В филма участват още Робърт Патинсън, Лакит Стенфийлд, Ник Нолти и Сиси Спейск.

Дженифър, която е работила и с жени режисьори като Дебра Граник („Зимен дар“), Джоди Фостър („Бобърът“), Сузане Биер („Серена“) и Лайла Нойгебауер („Causeway“), сподели по време на събитието на Vulture, че е забелязала общ подход сред жените режисьори.

Лин Рамзи каза, че нейният подход се корени в желанието ѝ актьорите да се чувстват свободни на снимачната площадка.

„Обичам да работя с актьори. Когато наистина се доверявате един на друг, се случва нещо магично. Затова понякога позволявам да се снима по-дълго. В това има нещо неудобно. Като че ли си казваш: „Какво, по дяволите, направихме сега?“ Но понякога се случва нещо. Дадох им пространство в къщата, за да могат просто да изследват и да влизат и излизат от нея“, разказа тя за процеса си на работа по „Die My Love“.