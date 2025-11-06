Меган Маркъл се завръща в киното с възможно най-елементарната роля. На 5 ноември 44-годишната херцогиня на Съсекс беше забелязана на снимачната площадка на предстоящия филм на Amazon MGM Studios "Close Personal Friends" в Пасадена, Калифорния, където ще играе самата себе си. В ролите във филма участват Бри Ларсън, Лили Колинс, Джак Куейд и Хенри Голдинг. "The Sun" беше първият, който съобщи новината.

"Меган беше на снимачната площадка днес", разказва източник на "PEOPLE". "Има малка роля. Изглеждаше много спокойна и щастлива. Представи се на всички и беше много мила и скромен човек."

Meghan Markle is returning to acting with a cameo role in the movie “Close Personal Friends.”



Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Harry Golding are starring in the comedy that is currently shooting around Los Angeles.https://t.co/N9oWN0L62H pic.twitter.com/PNi6GMt9sd — Variety (@Variety) November 6, 2025

Ролята бележи първото завръщане на Меган към актьорството след кралския живот. Тя напусна ролята си в "Костюмари" преди осем години, след като обяви годежа си с принц Хари. Източник от студиото разказа пред "The Sun": "Това е важен момент за Меган и означава завръщане към това, което наистина обича. Тя е затрупана с предложения, но това ѝ се стори подходящо. Това е начинът на Меган да се върне внимателно в играта и да види дали ѝ харесва да се върне на снимачната площадка", каза източникът. "Всички участници са много развълнувани и са се заклели да пазят в тайна участието ѝ.

Херцогът на Съсекс също е развълнуван, според информациите. "Принц Хари, разбира се, е много подкрепящ и просто иска Меган да прави това, което я прави щастлива", каза източникът.

Завръщане в миналото

Новината за филма беше обявена през август, като бяха посочени имената на Ларсън, Колинс, Куейд и Голдинг. Според "The Hollywood Reporter" комедията ще разказва за двойка, която се сприятелява с известна двойка по време на пътуване до Санта Барбара – създавайки още една връзка с Меган.

Херцогът и херцогинята на Съсекс се преместиха в анклава Монтесито в Санта Барбара през 2020 г., след като се оттеглиха от кралските си роли в Обединеното кралство през 2020 г. Те продължават да живеят в общността с децата си, принц Арчи, 6 г., и принцеса Лилибет, 4 г.

Хари и Меган се срещат за първи път през 2016 г., когато бъдещата херцогиня на Съсекс участва в сериала "Костюмари" по време на първоначалното му излъчване по USA Network. По-късно тя се оттегля от актьорската кариера, след като двамата обявяват годежа си. Те сключват брак на кралска сватба през 2018 г. В интервюто си за годежа с Хари през 2017 г. Меган говори за оттеглянето си от актьорството, за да се премести в Обединеното кралство и да бъде с него. "Не го възприемам като отказ от нещо, а просто като промяна", каза тя тогава. "Това е нова глава. Да. И не забравяйте, че работя по сериала си от седем години. Така че сме много, много щастливи, че имаме такава дълголетие в сериала и за мен, след като достигнахме 100 епизода, си помислих, знаете ли, постигнах тази цел и се чувствам наистина горда от работата, която съм свършила там, и сега е време, както казахте, да работя в екип с вас", каза тя, имайки предвид Хари.

