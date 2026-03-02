Азис побесня: Ще поставя Рачков и Геро на мястото им

"Като две капки вода" си има своите незабравими моменти във всеки един лайв, но не само заради невероянтите имитации на участницте, но и заради самите водещи, които допринасят за уникалността на шоуто. Шегите и постоянните коментари на Димитър Рачко и Герасим Георгиев - Геро об аче невинаги са на място и понякога дори изнервят журито до краен предел. А това се превръща в повод за шеговита разправия по време на живото излъчване на предането.

Жури срещу водещи

Както знаем, новият член в звездното жури тази година е Азис, който няма никакво намерение да замълчи пред водещите и дори е готов да ги "постави ня мястото им", когато се налага.

"Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си позволяват прекалено много и са си въобразили, че те са самото шоу и че целият свят се върти около тях. Аз съм човекът, който трябва да ги постави на мястото им, защото ние не можем да чуем мислите си от тях. Истината е, че на нас спря да ни пука – на цялото жури.", каза Азис в интервю за "На фокус" по NOVA.

Той е категоричен, че не иска на участниците да им се налага да слушат "коментарите на Митко", които "изморяват".

Изпълнителят разкри, че единственото нещо, от което се е притеснявал, преди да приеме предложение за участие в "Като две капки вода", е бил евентуалният "сблъск" с водещите - нещо типично и непроменящо се всеки сезон.

Азис допълни още, че всяко нещо си има граници. "А те тепърва започват. Дори не ми се ходи на работа в понеделник. Ние с водещите се обичаме, защото се познаваме от 25 години. И аз нося на майтап. Но истината е, че в действителност много дразнят."