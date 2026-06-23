След раздялата с Орлин: Кой открадна сърцето на Натали от "Ергенът: Любов в рая"? (СНИМКИ)

Въпреки че известно време след "Ергенът: Любов в рая" финалистите Орлин и Натали запазиха връзката си, двамата сложиха край на любовната си приказка през март. Без драма и с добри чувства - всеки продължи по своя път, след като двамата обявиха решението си с публикации в социалните мрежи. Преживяното в предаването, както и след това, остава един хубав спомен за риалити героите и днес всеки е насочил вниманието си към нови предизвикателства и лични цели. Орлин и Натали не крият, че пазят уважение един към друг и гледат позитивно на общия си път, макар вече да не са двойка.

Кой е новият мъж до Натали?

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След раздялата изглежда обаче, че хореографката отново се е понесла на крилете на любовта. Или поне така изглежда от последната ѝ публикация в Instagram - снимки, на които позира в компанията на фитнес треньора Велислав Ангелов. "Моята друга половинка", написа Натали към селфи с новия мъж до себе си. На кадрите двамата се държат за ръка, а Велислав целува Натали нежно по главата.

От профила му в социалните мрежи става ясно, че той е личен треньор и се занимава професионално с калистеника от дълго време. Запален е по екстремните преживявания, а ако съдим по снимките и описанието му в Instagram - определено обича татуировките.

Въпреки кадъра, който издава близостта на Натали с мъжа до нея, тя не е коментирала официално, с което да потвърди, че има връзка с него.

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