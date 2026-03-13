Любовта в рая приключи за Натали и Орлин (СНИМКИ)

Натали Стойчева и Орлин Софрониев, които миналата година се влюбиха, докато участваха в риалитито "Ергенът: Любов в рая", са сложили край на връзката си. Тя обяви, че са се разделили на стори в Instagram, като подчерта, че между тях няма драма и си остават близки приятели. Признанието ѝ беше споделено от музиканта в неговия профил, което показва, че са на едно мнение.

Защо се е стигнало до раздяла

"Понякога в живота идва момент, в който разбираш, че пътищата на двама души просто тръгват в различни посоки. За мен е важно да запазя уважението към човек, който в даден момент е бил мой избор и част от живота ми. Когато си споделял време, емоции и моменти с някого, вярвам, че е честно към себе си и към него да запазиш това уважение, независимо как се развиват нещата след това. Да, имали сме хубави моменти и сме се обичали по свой начин. Именно затова смятам, че най-зрялото решение е да продължим напред с благодарност за преживяното, а не с негативни чувства", написа Натали.

"Понякога най-спокойното решение е просто да приемеш, че не всяка история е завинаги, но всяка оставя нещо ценно след себе си", добави тя.

Остават си приятели

"Задно сме от 9 месеца и любовта ни един към друг не се е променила. И двамата държим много един на друг и през последните месеци се опитвахме да намерим път към нашето общо бъдеще. През това време израснахме много като хора и научихме много един от друг, за което винаги ще бъдем благодарни."

Натали и Орлин са категорични, че си остават приятели, "които винаги ще се подкрепят, и това не променя невероятното ни изживяване заедно".

"Пишем това до всички вас, защото и двамата сме в добри отношения и не желаем да има негативни коментари и/или статии за нашата връзка", споделиха още двамата.