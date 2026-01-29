Съпругата на Роб Шнайдер го напуска след 15 години брак

След 15 години брак, съпругата на актьора Роб Шнайдер, Патриша, решава да се раздели с него. Тя тайно е подала молба за развод, а това стана ясно от след като източници като "The Sun" и "Daily Mail" обявиха новината. 37-годишната Патриша е подала документи за развод с актьора от "Горещо маце" на 8 декември в окръг Марикопа, щата Аризона, показват съдебните регистри.

BREAKING: Rob Schneider’s wife Patricia files for divorce after 15 years of marriage https://t.co/R9Ax1BQUTG — The US Sun (@TheSunUS) January 28, 2026

Невъзможност за помирение

Според документите, с които от "PEOPLE" са се запознали, бракът между Роб и Патриша, сключен на 27 януари 2010 г. в Лос Анджелис, е определен като "непоправимо разстроен и няма възможност за помирение".

Двойката има две деца - дъщерите им Миранда Скарлет, на 13 години, и Маделин Роби, на 9 години. Шнайдер е баща и на певицата Ел Кинг, на 36 години, от брака си с бившата си съпруга Лондон Кинг. Той е бил женен и за актрисата Хелена Шнайдер в периода от 2002 до 2005 г.

Rob Schneider's wife, Patricia Azarcoya Schneider, has quietly filed for divorce after 14 years of marriage. This is Rob's third marriage, and they share two daughters together. https://t.co/DCA00Jk5Z6 — Entertainment Weekly (@EW) January 28, 2026

Любопитен детайл е, че двойката е отбелязвала любовта си публично дори години след сватбата. По повод церемонията им в Бевърли Хилс през април 2011 г. Шнайдер споделя, че това е бил "най-щастливият ден в живота му", изпълнен с близки хора, радост и очакване на медения месец. Патриша, мексиканска актриса и продуцент, също неведнъж е изразявала чувствата си в социалните мрежи, включително с емоционално послание за 10-ата им годишнина, в което благодари за семейството и децата им.

Още през 2023 г. Роб Шнайдер публикува топъл юбилеен пост, в който нарича Патриша човека, който прави живота му красив, благодари ѝ за дъщерите им, за подкрепата и за това, че го прави по-добър човек.

Какво предстои за двамата, само времето ще покаже.

