Не го разпознаха: Полицаи претърсиха Леонардо ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Леонардо Ди Каприо преживя леко унизителна ситуация, след като полицаи в Ибиса не го разпознаха и се наложи да бъде претърсен пред очите на множество свидетели. 50-годишният актьор и приятелите бяха заснети как са спрени от полицаи, преди да влязат на частно парти с текила. Видеото е публикувано от "Daily Mail". На кадрите се вижда как Ди Каприо, облечен в изцяло черен костюм с характерната за него бейзболна шапка и верижка, гледа телефона си, докато чака реда си да бъде претърсен.

Защо е бил претърсен?

На заден план се чува жена, която казва: "В момента ме претърсват на пълни обороти". Не е известно дали жената, която говори, е приятелката на Ди Каприо, 27-годишният модел Витория Черети, която също е била с него в Ибиса. Вътрешен източник обаче заяви ексклузивно пред "Page Six", че А-листата не е била набелязана от полицията. "Всеки един човек е бил претърсен и идентифициран", казва източникът и добавя, че на партито е имало много известни хора. Испанските полицаи просто първоначално не са разпознали Ди Каприо. "Забавно е, че те направиха двойна проверка и след това той влезе!" - продължава източникът.

На Травис Скот му е било отказано да влезе на ексклузивното парти, организирано в частна вила от патрона и испанския актьор и певец Арон Пайпър, съобщава "Daily Mail", но сред другите знаменитости, които са успели да влязат, са Кендъл Дженър и най-добрият приятел на Ди Каприо Тоби Магуайър. Ди Каприо е постоянен посетител на Ибиса и е почивал там многократно през годините, пише "Page Six".