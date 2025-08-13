Наум Шопов и Теа Минкова: Истината за връзката им след 13 години (СНИМКИ)

Наум Шопов и Теа Минкова безспорно са сред най-харесваните и вдъхновяващи двойки в българските шоубизнес среди. Съчетавайки кариера, семейство и активно присъствие в социалните мрежи, те успяват да покажат, че модерната любов може да бъде едновременно забавна, стилна и пълноценна. Наум е актьор, познат от различни телевизионни и театрални проекти, а Теа е инфлуенсър, блогър и предприемач. Двамата често споделят моменти от личния си живот, включително отглеждането на дъщеря си Амая, което ги прави любими на много последователи.

Любовта расте

Двойката обича да отделя време за семейно откъсване от реалността, а наскоро сбъднаха своя мечта и взеха важно решение за цялото семейство. Вече 13 години Наум и Теа градят своята връзка, а любовта им става все по-голяма с годините. По този повод двойката отбеляза годишнината си в Instagram със серия от общи снимки.

От публикацията на Теа разбираме, че двамата са решили отново да посетят Флоренция като двойка.

"Днес празнуваме 13 години заедно. Минаха като миг. С годините се обичаме все повече, защото все по-добре се учим да се обичаме.

Всеки ден – с всичките естествени и нормални процеси в една дълга връзка: да се приемаме, да се грижим един за друг, да се ценим, да извличаме поуки след "гранде" скандали и винаги да си напомняме, че на първо място НИЕ сме важни.

Неслучайно Амайче - Зайче не е на снимките – днес е нашият ден. Празнуваме любовта, която може да бъде танц в живота… стига да го танцуваш с правилния човек."

