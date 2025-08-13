Разочарования в "Диви и красиви" и нов участник с тайна мисия (ВИДЕО)

Измина едва вторият епизод от "Диви и красиви", но разочарованията не закъсняха. Зрителите станаха свидетели на първите "срещи на сляпо", в които мъжете и жените разговаряха по двойки, без да се виждат. И докато някои се опитваха да се опознаят от разстояние, две двойки проведоха среща лице в лице - Николай покани Ивелина, а Ванеса реши да даде шанс на Марио. Въпреки че имаха доста време да си поговорят, по думите на Ивелина разбрахме, че е останала разочарована от отношението на Ники, който "не ѝ е задал нито един опознавателен въпрос" по време на срещата, нито пък "и е направил комплимент" за външния вид.

Междувременно в "Палата на любовта" влезе неочакван гост с тайна мисия, за която никой не знае. Актьорът, който има и собствен подкаст Стефан Попов - Чефо, изненада дамите.

Представяйки се за член на екипа на продукцията, той трябва да опознае истинската страна на жените и да разбере дали се преструват пред камера, както и каква е истинската им мотивация да бъдат тук. Ако повярва в тяхната искреност и че наистина търсят любов, Чефо ще получи възможност сам да реши дали да остане като пълноправен участник в предаването след обединението или да си тръгне завинаги.

