След 35 трофея "Грами": Бионсе с първа награда "Еми"

Суперзвездата Бионсе - най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами" с 35 трофея, прибави към колекцията си своето първо отличие "Еми", предаде Асошиейтед прес. Певицата, истинското име на която е Бионсе Ноулс-Картър, е сред отличените в категорията за изключителни костюми за вариететно, документално или риалити предаване за Beyonce Bowl - шоуто й на уестърн тематика на полувремето на коледния мач между "Балтимор Рейвънс" и "Хюстън Тексанс", излъчен от Нетфликс.

Признание след 10 номинации

По време на шоуто в родния й град Хюстън Бионсе представи на живо за първи път песните от албума си "Cowboy Carter".

Специалната награда "Еми", която се присъжда извън редовния процес на гласуване и се връчва без официална номинация, е първата за Бионсе.

Beyoncé is now an Emmy winner.



She has won her first Emmy as a costume designer for her Netflix special ‘Beyoncé Bowl.’ pic.twitter.com/W7wF1GMcwn — Pop Base (@PopBase) August 12, 2025

Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила.

Отличията "Еми" за технически постижения се обявяват предварително и се раздават на церемонията Creative Arts Emmy Awards, която ще бъде следващия месец.

Със своите 35 "Грами"-та и първата си "Еми", Бионсе е на половината път от спечелването на "голямата четворка" ЕГОТ - водещите отличия за телевизия, музика, кино и театър. Засега в колекцията на изпълнителката липсват награди "Оскар" и "Тони", уточнява БТА.