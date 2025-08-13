Гаджето на Тейлър Суифт я сравни с майка му

В свят, където всяка дума на знаменитостите бива разтълкувана и анализирана до последната буква, Травис Келси – звездата на NFL и настоящ партньор на Тейлър Суифт – направи изказване, което предизвика вълна от коментари и интерпретации. В интервю за списание GQ, Келси открито сравни поп иконата със своята майка, Донна Келси – не като външен образ, а като човек, носещ силни морални качества, вдъхновяваща работна етика и топлота към околните.

На въпроса дали между 35-годишната Суифт и 72-годишната Дона има прилика, Травис отговори, че общото между двете жени е "тяхната доброта, тяхната искреност и способността им да поздравяват всички в стаята". Травис подчерта, че любимата му и майка му очертават идеала за жена, като изразяват своята "любов и подкрепа, независимо от всичко".

Спортистът сравни Суифт и майка си, като говори и за еднаквия им работен дух и отдаденост към професията - Дона започнала като банкова служителка и израснала до по-висока позиция, а Тейлър днес е една от най-слушаните артисти и е постигнала световно признание.

Поп звездата, която само преди ден обяви новия си албум, прилича на майката на своя приятел по това, че също "си поставя цели и надминава всякакви очаквания", а по думите на Травис певицата "пленява света в това отношение".

Връзката на Суифт и Келси

Келси коментира сценичните изяви на любимата си с възхищение и споделя, че любовта им се е развила съвсем естествено и непринудено покрай общи познати.

Футболистът Травис Келси и певицата Тейлър Суифт обявиха официално връзката си през 2023 г. и оттогава насам не крият чувствата си – често могат да бъдат видени заедно, показвайки близост и взаимна обич пред очите на обществеността.