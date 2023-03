Владимир Михайлов като Фреди Меркюри с безапелационна победа в "Като две капки вода"

Първа в шоуто тази вечер на сцената се качи Кали като Лейди Гага и песента ѝ "Judas". Фолк певицата обаче за пореден път показа, че или сериозно се притеснява от публиката на "Като две капки вода", или просто не умее да имитира.

След нея като Бритни Спиърс и Мадона в песента "Me Against the Music" се появи дуетът Ралица Паскалев и Димо Алексиев. В интерес на истината, тяхното изпълнение не беше никак лошо. Ралица Паскалева изкара максимума от образа на Бритни Спиърс, а Димо Алексиев, макар и доста висок мъж, ни накара да си припомним колко по-симпатична беше Мадона преди не чак толкова много години и преди доста по-малко пластични операции.

Победителката от миналата неделя - Дара Екимова, имаше тежката задача да имитира английската поп банда Right Said Fred и тоталния им хит "I'm Too Sexy". В началото изглеждаше, че имитацията ѝ ще е на супер ниво, но след това стана ясно, че на Дара ѝ е доста трудно.

Следващият на сцената тази вечер бе актьорът Христо Петков, който влезе в образа на Джоан Джет и хита ѝ "I Love Rock and Roll". Христо направи добра имитация, макар и вокално да имаше някои проблеми. Бутонът на късмета отреди на Керана да изпее най-новата песен на Майли Сайръс, която чупи всички рекорди - "Flowers". Керана обаче не успя напълно да избяга от собтвения си начин на пеене.

Актрисата Яна Маринова трябваше да имитира Гери Никол с песента ѝ "Бутай". Маринова сама каза, че не се е справила добре и на репетицията имитацията ѝ е била много по-сполучлива.

След нея на сцената се качи фаворитът до този момент - Тома, който трябваше да имитира Шакира с един от първите ѝ хитове "Whenever, Wherever". Тома отново направи максималното, за да се доближи до образа на колумбийката и макар на моменти да звучеше повече като Коцето Калки, имитацията му беше впечатляваща и включваше хореография от началото до края.

След страхотната имитация на Едит Пиаф миналата неделя, тази вечер Христо Гърбов трябваше да имитира българския оперетен певец Видин Даскалов. И този път Гърбов подходи сериозно, а не с пародиен подход и имитацията му определено се получи.

Последен на сцената се качи Владимир Михайлов в образа на Фреди Меркюри и една от най-великите песни на всички времена "Bohemian Rhapsody". Владо отвя публиката, конкурентите си и журито, разплака Ралица Паскалева и Веселин Маринов и си взе победата по възможно най-добрия начин.