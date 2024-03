За 8-и март: Куклата Барби представя силните жени (СНИМКИ)

Сред осмомартенските кукли има Барби Виола Дейвис и Барби Шаная Туейн. "Представяме на момичетата забележителните истории на жени, доказали, че могат да бъдат каквито пожелаят", обяви компанията производител.

Шаная Туейн сподели снимка в социалните мрежи, на която позира с Барби Шаная Туейн. Куклата е облечена в костюм, реплика на дрехите, които певицата носи в клипа на песента "Man! I Feel Like A Woman!".

Ladies and gentlemen... HER 🥹💗 I am honoured to be recognised as a Barbie role model - I have my own one-of-a-kind Barbie doll!! Pinch me!! Thank you @Barbie and @Mattel for creating this reflection of me. I love her!! #Barbie #Barbie65 #IWD2024 pic.twitter.com/90nq9pDhPn