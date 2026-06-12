РЗИ-Сливен: Водата в Тича и още пет села от община Котел да не се използва за пиене

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен препоръчва водата в шест населени места в община Котел, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. Препоръката е издадена след извършен планов мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели, и изследване на проби, взети на 8 юни.

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Установено е несъответствие по микробиологични показатели с изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Несъответствия са констатирани в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село.

РЗИ-Сливен е издала предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. От здравната инспекция посочват, че след възстановяване на качеството на водата и потвърждаването му чрез контролно пробовземане и лабораторни изследвания населението ще бъде своевременно информирано.

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На 4 юни проливни дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черна от коритото ѝ. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени къщи и бяха причинени много щети.