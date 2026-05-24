Здравното министерство с извънредни мерки срещу епидемии след пороите

След преминаването на водната стихия в части от страната, Министерството на здравеопазването (МЗ) предупреди за сериозен риск от замърсяване на водоизточниците и възникване на епидемиологични опасности. Здравните власти алармират, че при наводнения съществува пряк риск за здравето на населението поради навлизането на отпадни води и микробиологични замърсители в мрежата.

Масирани проверки и държавна помощ

От ведомството съобщиха, че веднага след оттеглянето на водите и нормализиране на обстановката, Регионалните здравни инспекции (РЗИ) започват масирано пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води. Целта е да не се допусне разпространението на заразни заболявания.

В координация с областните управители, общините и ВиК дружествата се извършва постоянен мониторинг на ситуацията. За да се осигури безопасността на хората, от Държавния резерв вече се отпускат количества минерална вода за най-засегнатите области.

Министър Ивкова лично призова ръководствата на РЗИ да поддържат постоянен канал за комуникация с обществеността и своевременно да информират за санитарно-хигиенната обстановка по места.

Основни правила за безопасност: Какво трябва да знаем?

От здравното министерство публикуваха списък с неотложни мерки, които всеки гражданин в рискова зона трябва да спазва:

1. Питейна вода и готвене

Пълна забрана: Не използвайте вода от чешмата, както и от кладенци или сондажи за пиене и готвене, докато не излязат официалните лабораторни резултати.

Алтернативи: Използвайте само бутилирана вода или такава, доставена с проверени цистерни.

2. Лична хигиена и защита

Дезинфекция: Мийте ръцете си често и използвайте дезинфектанти на спиртна основа.

Предпазни средства: При работа по почистване на засегнатите зони задължително носете маска и ръкавици, за да избегнете контакт с тиня и замърсители.

Внимание при рани: При всяко нараняване по време на разчистването потърсете личен лекар. Всяка рана трябва да бъде обработена професионално, като се прецени и нуждата от ваксина срещу тетанус.

3. Безопасност на храните

Изхвърляне: Всички хранителни продукти, които са били в контакт с придошлата вода, трябва да бъдат изхвърлени.

Консерви: Не консумирайте храна от консерви със съмнителен външен вид или повредена опаковка.

Съхранение: Дръжте хранителните запаси в плътно затворени съдове, за да ги предпазите от насекоми и гризачи, които са често срещани след бедствия.

Кога да потърсим лекар?

Здравните власти призовават за повишено внимание към симптомите на стомашно-чревни инфекции. При поява на диария, повръщане, повишена температура или силна отпадналост, незабавно потърсете медицинска помощ.

Важно предупреждение: хора със симптоми на заболяване не трябва да приготвят храна за други лица, за да се ограничи рискът от верижно заразяване.

МЗ продължава да следи ситуацията в реално време и ще актуализира указанията си според резултатите от предстоящите проверки.

