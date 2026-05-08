10-ият СФФ в Сливен се открива на 19 май със "Залог" на Светослав Овчаров

Екипът на София Филм Фест и Община Сливен канят жителите и гостите на града на 10-о издание "СФФ в Сливен" – в продължение на общата мисия за изграждане вкус към стойностно кино със специално подбрани филми за КИНОмани.

В рамките на два дни – от 19 и 20 май, в Зала "Сливен" ще бъдат показани четири забележителни фестивални кинотворби. 10-ият "СФФ в Сливен" е част от проекта на Арт Фест "СФФ на път 2026", реализиран съвместно с Община Сливен и с подкрепата на ИА Национален филмов център и паневропейската вериrа киносалони Europa Cinemas.

Входът е СВОБОДЕН!

Филмите на "СФФ в Сливен"

"София Филм Фест в Сливен" се открива на 19 май (вторник) в 18:00 часа с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров – "Залог". Авторите му разчитат на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения.

Остър политически трилър пренася зрителите в края на XIX век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на Княза и убийството на Министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на Майора, или на Министъра.

Главните роли във филма са поверени на Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

Представители от екипа на филма ще се срещнат с публиката в Сливен и ще бъдат на разположение за разговор след края на прожекцията.

Първата фестивална вечер продължава в 20:00 часа с новия филм на легендарния унгарски режисьор Дьорд Палфи – "Кокошка". Това е зашеметяваща история, посветена на една неустрашима кокошка, която напуска мизерния живот в индустриална ферма и търси безопасно място, където да отгледа пиленцата си. По време на своето пътешествие тя се сблъсква с омразата и жестокостта на човешкия свят. Кацайки в едно невзрачно ресторантче в гръцко крайбрежно селце, смелата героиня е заловена от възрастния му собственик, който живее под гнета на опасния приятел на дъщеря си. Кокошката става свидетел на кражби и измами, но се ориентира еднакво добре както в птичата, така и в човешката йерархия.

В сряда – 20 май, програмата продължава в 18:00 часа с най-новия игрален филм на иранския режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар".

Вторият фестивален ден 20 май (сряда) продължава в 20:00 часа с новата творба на германския режисьор Кристиан Пецолд "Отражения № 3". Световната му премиера бе в паралелната програма на Кан 2025 – "Петнайсетдневката на режисьорите". В новия филм на Пецолд отново участва неговата "муза" – изящната и талантлива актриса Паула Беер. Вдъхновение за заглавието на тази изпълнена с напрежение и недоизказани мисли история е композицията на Морис Равел "Отражения № 3: Лодка в океана", а действието проследява оцеляването на главната героиня Лаура. Тя преживява автомобилна катастрофа и заживява в странна хармония с необичайното семейство на нейната неволна спасителка в провинцията.