Без вода заради авария в Сливенско

Поради аварии по водопроводната мрежа днес е прекъснато водоподаването в населени места в общините Сливен, Твърдица и Нова Загора, съобщиха от “Водоснабдяване и канализация“ – Сливен. Заради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция “Червенаково“ до отстраняване на повредата е спряно водоподаването в селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки. Още: Втори ден без вода: Перничани са гневни

Поради отстраняване на локална авария е нарушено водоснабдяването в сливенския квартал “Надежда“. От 10:00 до 16:30 часа заради авариен ремонт е прекъснато водоподаването в село Самуилово и село Крушаре. До отстраняване на аварията без вода остава южната част на град Твърдица.

От ВиК – Сливен уточниха за БТА, че екипи на дружеството работят и по авария, възникнала вчера в квартал “Клуцохор“. Причината е авария на довеждащия водопровод за Сливен от язовир “Асеновец“. Повредата се отстранява, но не е свързана с обявените днес локални прекъсвания на водоподаването в областта. Още: Авария остави без вода десет села в Ямболско