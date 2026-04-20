Резултатът в Сливен: Партията на Радев с над 50% подкрепа

20 април 2026, 11:17 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Макар и в страната все още да нямаме окончателни резултати - на 100% са обработени резултатите в 21-ви многомандатен избирателен район - Сливен. Това показва справка на сайта на ЦИК към 10.00 часа. В района партиите и коалициите се състезават за шест места в 52-ото Народно събрание. Тяхното разпределение зависи именно от резултата им на предсрочния парламентарен вот, който се проведе тази неделя, 19 април 2026 г.

Резултатите

В този район "Прогресивна България" на Румен Радев с водач Весела  Момчева-Таун е получила 51.994%, или 33 360 от гласовете на избирателите. 

Водачът на ГЕРБ-СДС в лицето на Десислава Танева е получила тройно по-малко, като за нейната листа са гласували 15.628%, или 10 027 души. 

Следват ПП-ДБ със 7.330%, или 4 703 гласа и "Възраждане с 4.283%, или 2 748 гласа. 

ДПС са под чертата в този район.

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 10:00 ч. при 91.68% обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.691% и 1 319 452 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне. ОЩЕ: Обрат за второто място при 91.68% обработени протоколи, Пеевски дръпна на "Възраждане"

 

Деница Китанова Отговорен редактор
Сливен Десислава Танева резултати предсрочни парламентарни избори предсрочни парламентарни избори 2026
