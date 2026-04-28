28 април в историята: Четата на Панайот Хитов влиза в България

28 април 1867 г.: Четата на Панайот Хитов се прехвърля на българския бряг край Тутракан

На този ден през 1867 година четата на Панайот Хитов, която се състои само от 30 души, се прехвърля на българска територия. Тя влиза на българска земя край Тутракан. Четата е създадена под върховното началство на Георги Раковски, а нейното материално обезпечаване е изцяло подсигурено от Добродетелната дружина.

Прочетете също: 26 април в историята: България предава Силистра на Румъния

По план четата трябва да се придвижи до Сливенския Балкан и там да изчака четата на Филип Тотю, след което да започне организацията на революционни действия в цялата страна.

През 1858 година Панайот Иванов Хитов се присъединява към хайдушката дружина на Георги Трънкин. След смъртта на последния Хитов застава начело на четата. Силно влияние за възприемане на четническата тактика му оказва Георги Раковски.

През 1864 г. заедно с Коста войвода Хитов вдига чета в Сърбия. С нея преминава в България, но търпи погром - близо до Пирот турците разгромяват четата му. Хитов успява да се прехвърли в Сърбия, но там е арестуван. След като излиза на свобода, той заминава за Румъния. Върховното народно българско тайно гражданско началство в Румъния го избира за първостепенен войвода.

Прочетете също: 23 април в историята: Перущица се включва в Априлското въстание

След като Хитов се установява в Румъния, той започва да поддържа тесни връзки с Васил Левски и Любен Каравелов. През пролетта на 1872 година, когато се провежда Общото събрание на БРЦК, той е избран за член на комитета. Хитов продължава да участва активно в дейността му дори и след обесването на Васил Левски.

Когато през август 1875 г. БРЦК решава да започне подговката на въстание в България, Панайот Хитов е негов председател. Четата му участва в Сръбско-турската война през 1876 г. По време на Руско-турската освободителна война той вдига четата си в Еленско.

След Освобождението войводата се завръща за кратко в родния си град. Той е околийски началник на град Кула в периода от 1881 г. до 1883 г. Участва и в движението за обединяване на Източна Румелия и Княжество България. През 1885 г. провъзгласява Съединението в Сливен. Същата година войводата участва в Сръбско-българската война, след което се установява в Русе. Войводата е депутат в VI ОНС. Избран е за председател на Русенското поборническо–опълченско дружество и на Македоно-одринското дружество.

Панайот Хитов умира на 87-годишна възраст на 22 февруари 1918 година.

Прочетете също: 27 април в историята: Княз Александър I Батенберг извършва преврат. България завзема Западна Тракия