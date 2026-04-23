23 април в историята: Перущица се включва в Априлското въстание

23 април 1876 г.: Перущица се включва в Априлското въстание

На този ден през 1876 г. Перущица се включва в Априлското въстание. В продължение на 7 дни жителите на града удържат непрестанните атаки на противника, превъзхождащ ги многократно по численост и въоръжение.

Жадуващите за свобода перущинци са нападнати от 5500 човека башибозук на Адил ага. На 29 април към многобройния башибозук се присъединява и редовна турска войска начело с Решид паша. Църквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил“ е използвана като въстаническа крепост, в която се укриват 600 човека - възрастни хора, жени и деца. След като нападателят разрушава покрива на църквата, въстаниците прекратяват съпротивата.

При нападението на църквата загиват 347 души начело с отец Тилев. Сред загиналите е и д-р Васил Соколски. Загива и водачът на въстанието в Перущица - Петър Бонев, който е другар и съратник на Раковски и Левски в Белградската легия.

Саможертвата на Спас Гинев, Кочо Честименски, Иван Хаджитлиев и още двадесет и трима перущенци остава като една от най-трагичните в историята на Априлското въстание. Бащите жертват жените и децата си, а след това и себе си - те се отказват от живота, за да не бъдат роби и да не бъдат потурчени.

Когато през месец юли 1876 г. в Перущица пристига френският журналист Иван дьо Вестин, той пише, че след кървавото потушаване на бунта от общо 2000 души население са останали само 150 старци и деца. Тленните останки на трагично загиналите в църквата перущинци са събрани и погребани в нея.

Други 300-400 души, сред които жени, деца и недъгави мъже, доброволно се предават на башибозуците при Циганската могила. След заповед на Адил ага, въпреки отчаяните молби и викове, беззащитните българи са жестоко избити. За това пише и американският журналист Джанюариъс Макгахан. Той разказва как ужасена млада майка дори целувала окървавения нож на поробителя с молба да пощади нейната малка рожба. Но поробителят безмилостно убивал наред.

При потушаването на бунта Перущица е разграбена и опожарена от поробителя.

