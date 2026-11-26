България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 ноември 1915 година: Българските войски влизат в Струга

На този ден през 1915 година, по време на Първата световна война, българските войски влизат в Струга малко след превземането на Охрид.

Битката при Струга между български и сръбски части се разиграва от 26 до 29 ноември. В нея участват войници от 23-ти пехотен Шипченски полк, който е част от Осмата пехотна Тунджанска дивизия. Силният обстрел от страна на противника, укриващ се в къщите на града, не отказва българските войници. Те успяват да направят мост от дъски и греди през река Черни Дрин, който улеснява преминаването на щурмовите групи.

Два дни след началото на боевете, на 28 ноември, 34 български войници успяват да преминат по моста, след което влизат в ръкопашно сражение със сърбите на отсрещния бряг. Следва ожесточена битка, след която Струга е окончателно освободена на 29 ноември, два часа след полунощ.

26 ноември 1878 година: Открито е Военното училище

На този ден през 1878 година в София официално е открито и осветено Първото българско военно училище. Шест месеца след края на Руско-турската освободителна война, на 1 септември 1878 г., то е създадено в Пловдив на основата на организираната през лятото учебна команда.

В средата на ноември същата година училището е преместено в новата столица София, а на 26 ноември се състои неговото тържествено откриване. Военното училище подготвя офицерски кадри за четирите рода войски – пехота, кавалерия, артилерия и инженерни войски, които изграждат младата българска армия.

Днес негов наследник е Националният военен университет „Васил Левски“ с два факултета в градовете Велико Търново и Шумен. Статут на висше учебно заведение институцията получава през 1924 година.

На 26 ноември университетът чества своя официален празник, като тържествената програма включва богослужение в университетския храм и военни ритуали. На 18 юли, деня на рождението на Васил Левски, висшето училище отбелязва своя патронен празник.

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