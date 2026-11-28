През последните дни в Байерн Мюнхен се наблюдаваше разделение по повод ситуацията с Джамал Мусиала, за която той няма никаква вина. 23-годишният футболист страда от неврологично заболяване, което е неизлечимо, но може да се контролира с медикаменти. Сега спортният директор Макс Еберл призова за единство в целия клуб и насърчи всички да подкрепят германския национал, както могат. Еберл заяви: "Искаме спокойствие за момчето. Това е жестока човешка трагедия, която се разгръща. Даваме му пространство да се отпусне, да си почине и да се върне по-силен."

Байерн изрази пълна подкрепа към Джамал Мусиала

Мусиала пропусна последната среща на Байерн поради мускулна контузия на бедрото. По този повод Еберл заяви: "Това е препятствие, но всички ще го преодолеем. Всички имаме една и съща цел: преди всичко виждаме Джамал Мусиала като човек. Достатъчно вече беше казано. Байерн винаги е бил силен, когато сме единни, а в моменти като този - още повече. Всички искаме да разрешим тази трудна ситуация заедно."

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Думите на Еберл имаха за цел да сложат край на темата, поне в медиите, след поредица от коментари на други представители на клуба напоследък. Почетният президент Ули Хьонес, например, беше казал, че Байерн трябва да промени условията по договора му, тъй като вече не отговаря на изискванията. Карл-Хайнц Румениге пък коментира евентуална раздяла, но заяви, че едва ли някой клуб би искал да го купи при тези обстоятелства. Тези коментари предизвикаха незабавна реакция от страна на капитана Йошуа Кимих, който веднага застъпи своя съотборник. Според Еберл въпросът е приключен. Байерн ще продължи да оказва пълна подкрепа на Мусиала.

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