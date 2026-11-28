Феновете на Левски получиха "подкрепа" от една от най-големите агитки в Европа след инцидентите на стадион "Велодром". Както е известно, 11 български привърженици пострадаха от организирана атака по време на срещата между "сините" и Олимпик Марсилия в Лига Европа. Те бяха нападнати от ултраси на френския гранд с палки, прътове, бутилки и други предмети. Към момента трима българи остават в болнично заведение в Марсилия и ще бъдат прибрани в България от военнотранспортния самолет "Спартан".

Ултрасите на Лацио осъдиха насилието на Марсилия - Левски със скандално сравнение

Крайните фенове на Лацио изразиха "подкрепа" към съратниците си от Левски и на практика също се обявиха срещу Олимпик Марсилия. Римляните определиха тифозите от Лазурния Бряг като "долни маймуни", посочи БГНЕС. Това се случи по време на визитата на тима на Торино в кръга от Серия А. По родните терени също изразиха позицията си по случая с привържениците на българските шампиони. По време на столичното дерби между Локомотив София и Славия в петък феновете на "белите" гориха на стадиона знамето на Франция и емблемата на Олимпик Марсилия. Преди това те приканиха на стадиона в "Надежда" за "Отбрана на Европа".

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"Без чест няма ултраси! Марсилия - страхливци! Ремиграция", пък гласеше посланието от запалянковците на Локомотив Пловдив. "Смърфовете" бяха категорични по трибуните срещу Спартак Варна у дома, а преди това излязоха с ясна позиция и в социалните мрежи. Скандалът предизвика сериозен обществен и политически отзвук в страната и чужбина, а наказанията тепърва ще бъдат определени.

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