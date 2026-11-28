Зимна обстановка в “Петрохан”. При усложнения движението ще бъде спирано за кратко, предаде БНТ. Към този момент зимните условия не създават никакви затруднения в движението през прохода. Още: Сняг в София в събота, 5 ледени дни и брутален студ: Проф. Георги Рачев за идващата "ледена епоха"

Снеговалежът продължава, а на върха снежната покривка достига около 3-5 сантиметра. Температурите на различни височини са минусови и на места видимостта е намалена заради мъгла.

Пътищата се почистват, шофьорите да бъдат внимателни

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Участъкът от пътя от северната страна се почиства и обработва от четири снегопочистващи машини, а други четири са в готовност в по-ниските части на област Монтана.

По последна информация проходът остава отворен за леките автомобили, но е въведено ограничение за тежкотоварните камиони над 12 тона.

От АПИ предупреждават, че при снежна покривка над 15 сантиметра може временно да бъде спирано движението и на други автомобили, за да се осигури почистването на пътя. Шофьорите трябва да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се съобразяват с работата на снегопочистващата техника.

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