АПИ: Републиканските пътища са почистени и проходими

12 януари 2026, 10:35 часа 342 прочитания 0 коментара
Републиканските пътища са почистени, обработени и проходими, като трафикът се осъществява без ограничения при зимни условия. Работата по третиране продължава, а на терен са 424 снегопочистващи машини. Сняг продължава да вали в областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Пътната обстановка

В област Монтана временно е ограничено движението за всички автомобили по път III-1011 в участъка Мадан – Септемврийци за опесъчаване на пътното платно. Въведен е обходен маршрут по път III-101 Владимирово - Лехчево - Михайлово.

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”.

Влошените метеорологични условия в събота причиниха падане на скална маса на третокласния път III-866 Стойките - Широка Лъка и неговото затваряне. В неделя частично беше възстановено движението двупосочно в една лента. Продължава работата по разчистване и на втората пътна лента. Шофьорите могат да ползват и въведения обходен маршрут: Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Виолета Иванова
