Свидетели на свлачището: Работници са били на косъм на пътя за Пампорово

Точно 20 минути преди да се свлече огромното свлачище на пътя Девин - Смолян, т.е. пътят за Пампорово - там е имало работници. Те са премахвали паднали камъни в района, но се е преценило, че нощта крие опасност за работниците, затова премахването на земната маса започна вчера. Това каза Андриян Петров, заместник-областен управител на Смолян. По думите му поддържащата фирма само за около два часа през вчерашния ден е била затворила пътя.

"В 10.30 ч. вчера беше освободено едното платно, До края на вчерашния ден почти беше изнесена тази маса, остават около 60 куб. метра, които тази сутрин ще бъдат извозени, но там крие още доста рискове скатът, който се свлече", смята Петров.

Обстановката в област Смолян

Заместник-областният управител уточни, че пътищата са почистени, опесъчени и осолени, проходите са проходими.

"Единстеното ограничение е през "Превала" за тежкотоварни автомобили над 10 тона, нямаме населени места без електрозахранване", добави още Петров.

Припомняме, че ограничението за "Превала" е още от събота, когато започна снеговалежът.

Ситуацията в страната

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" 608 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, трафикът се осъществява без затруднения, работата по третиране продължава. Сняг вали в 17 области, това са Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен. Дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване. ОЩЕ: Заради снега: 30 катастрофи без пострадали в София за ден