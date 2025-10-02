АПИ със съвети за шофьорите: Ето къде вали сняг

"Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг. Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания", съветват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От пътната агенция обръщат внимание, че прогнозите на метеоролозите са за обилни валежи от дъжд, които във планинските проходи е възможно да преминават в сняг.

Ето къде вали сняг

В момента сняг вали на прохода „Петрохан“ и трасето се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите.

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.

Кога започва зимното поддържане?

Очаква се в периода 1-15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Съвети за автомобила

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за движение през зимните месеци, да не чакат първите минусови температури, и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.